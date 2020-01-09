Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным, чтобы установить причину авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во время телефонного разговора с Рухани Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы.

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"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал он.

Хасан Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Ранее сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.