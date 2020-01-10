Каталонський глухий кут. Верховний суд Іспанії відмовився відпускати одного з колишніх каталонських лідерів, відкинувши відповідну вимогу Європейського суду. Усі перипетії цієї справи дізнаємося від Олени Абрамович.

Що робити із засудженими каталонськими лідерами, яких обрали депутатами Європарламенту, у Брюсселі довго не могли визначитися. Видавати їм посвідчення Європарламент не квапився. Не секрет, що ЄС попервах був на боці іспанського уряду, а не руху за незалежність Каталонії. Розставив крапки над "і" Європейський суд. У грудні він постановив: усім переможцям європейських виборів видати мандати. І вже наступного дня головний лідер борців за незалежність - Карлес Пучдемон - отримав перепустку в Європарламент.

"За нас проголосувало більше як мільйон людей. Коли аж така кількість виборців тебе підтримує, ти просто повинен їх представляти. І беззаперечним наслідком цього є ось це. Минуло пів року, і зараз ми тут заслужено відпрацюємо цей бедж, захищаючи права, тих, хто нас обрав", - говорить Карлес Пучдемон, колишній лідер Каталонії.

Пучдемон отримав перепустку разом зі ще одним своїм соратником - Антоні Коміном. Обидва останні роки переховувалися від іспанського правосуддя в Бельгії. І тепер, коли вони нарешті захищені депутатським імунітетом, планують відвідати батьківщину. Більше того, Європарламент має виплатити їм 80 тисяч євро зарплати за минулі 6 місяців, коли їх не допускали до роботи. Чекали в Барселоні і на звільнення ще одного лідера - Оріола Жункераса, ув'язненого в Іспанії.

"Не думаю, що Іспанія йтиме на порушення прав людини. Вірю, що рішення, оголошене в Люксембургу, національна прокуратора візьме до уваги", - говорить Ендрю ван дер Ейнде, адвокат колишнього заступника лідера Каталонії.

Проте Мадрид проігнорував рішення Європейського суду. Верховний суд Іспанії відмовився випустити Жункераса. У листі до президента Європарламенту є пояснення цьому: депутата ув'язнили ще до того, як його було обрано в Європарламент.

"На той час як його оголосили депутатом Європарламенту, усне слухання вже було завершене, усі судові докази - проведені. І прокуратура, і захист уже висунули свої остаточні звинувачення".

Водночас іспанський суд запевнив: у майбутніх справах щодо Євродепутатів враховуватиме "інноваційне рішення" Європейського суду. Але прихильника незалежності Каталонії Оріола Жункераса - не відпустить.