У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих унаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. В актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар. Згадували загиблих і в університеті Альберти, в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого "Боїнга".

Також свої співчуття родинам жертв висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.