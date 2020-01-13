У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані [ Редактировать ]
У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих унаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. В актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар. Згадували загиблих і в університеті Альберти, в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого "Боїнга".
Також свої співчуття родинам жертв висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.
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