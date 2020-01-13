В Австралии наступила новая волна пожаров. Так, Анациональная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин в Facebook.



Чтобы накормить зверей, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с вертолетов.

Ранее мы писали о том, что Сингапур направил вертолеты для помощи спасателям.