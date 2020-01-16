Никаких схем и договорняков: Гончарук назвал главную цель своей команды [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, - написал глава Кабмина.
Гончарук назвал главную цель работы его команды:
Перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука. А также Гончарук рассказал о дорожной стратегии Украины на 2020 год.
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