Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, - написал глава Кабмина.