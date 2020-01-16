В Украине одобрили легализацию игорного бизнеса [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщает "Униан".
За принятие соответствующего законопроекта о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр (№2285-д) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
16 января депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, касающихся усовершенствования законодательной процедуры.
Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о полном общем среднем образовании, о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства и о создании национального органа интеллектуальной собственности.
Также в повестке дня заседания Верховной Рады есть значительное количество законопроектов, посвященных экономическим вопросам. В частности, это проект закона о финансовом лизинге.
Ранее мы писали о том, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей.
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