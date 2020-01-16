Президент Сполучених Штатів погрожував затримати усю - не тільки військову - допомогу Києву, якщо Володимир Зеленський не почне розслідування проти Джо Байдена.

Таке заявив Лев Парнас українсько-американський бізнесмен, соратник адвоката Трампа - Рудольфа Джуліані. Відкрити справу проти екс-віце-президента США глава Білого дому просив українського колегу, зокрема, в телефонній бесіді торік у липні. Утім, факт тиску обидва лідери заперечили. Парнас засвідчив, що вів перемовини з київськими високопосадовцями від імені очільника Штатів.

"Послання, яке я передав Сергію Шефіру, раднику президента Зеленського, було жорстким. Йшлося про всю допомогу, не лише військову. Було сказано: відносини між Києвом і Вашингтоном одразу погіршаться, якщо Україна не виконає кілька вимог. Головна з них - провести розслідування щодо Джо Байдена (со ворого исходника) Дональд Трамп точно знав, що відбувається, був добре обізнаним з усім".