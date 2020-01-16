В России выбрали премьер-министра [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, в России парламент одобрил решение о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение поддержали 383 депутата Госдумы.
Против кандидатуры, которую предложил Владимир Путин, голосовавших не было.
Воздержался 41 депутат.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил:
Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича.
На данный момент Михаил Мишустин занимает пост главы Федеральной налоговой службы.
Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.
После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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