В четверг, 16 января, в России парламент одобрил решение о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение поддержали 383 депутата Госдумы.

Против кандидатуры, которую предложил Владимир Путин, голосовавших не было.

Воздержался 41 депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил:

Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича.

На данный момент Михаил Мишустин занимает пост главы Федеральной налоговой службы.

Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.

После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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