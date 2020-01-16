На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
16 января вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.
Известно, что в результате обстрелов погиб один украинский военный.
Обстрелы проводились с запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Раньше сообщалось о том, что 16 января в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы в 2020 году.
Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.
Грау возглавит переговоры по реализации решений, достигнутых 9 декабря на саммите "нормандской четверки".
На встрече Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. Его суть заключается в том, переселенцы должны вернуться и участвовать в голосовании.
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