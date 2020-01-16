В Минске состоится первая встреча ТКГ в 2020 году [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, состоится первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году в Минске.
Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.
Известно, что Грау возглавит переговоры по реализации решений, достигнутых 9 декабря на саммите "нормандской четверки".
Раньше сообщалось о том, что в Минске прошли трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины.
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