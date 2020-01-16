В четверг, 16 января, на переговорах в Минске Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. Его суть заключается в том, переселенцы должны вернуться и участвовать в голосовании. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Она заявила, что выборы не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. При этом речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

Читайте также Выборы на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия

По ее словам, проводить выборы можно при условии, что границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий.

Также Олифер отметила:

Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир.

Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России.