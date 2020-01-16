Кто заменит Бабак на посту: Гончарук внес кандидатуру [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внес в Верховную Раду Украины кандидатуру на пост нового министра развития общин и территорий. Об этом сообщает "Страна".
Глава Кабинета министров внес в парламент кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра по развитию общин и территорий. Известно, что на данный момент Шмыгаль занимает должность главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации.
Напомним, в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию. Документ должны рассмотреть в Верховной Раде Украины.
Раньше сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подать в отставку, но позже Кабинет министров Украины опубликовал опровержение касательно данной информации.
А все разговори начались после того, как на You-Tube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ.
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