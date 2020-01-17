Атака на військову базу в Ірані: постраждали америкаські вояки [ Редактировать ]
Під час ударів Ірану по військовій базі в Іраку минулого тижня постраждали 11 американських вояків. Раніше Пентагон заявляв, що потерпілих не було. Однак тепер Центральне командування визнало: кілька армійців зазнали контузій та струсу мозку й нині перебувають під наглядом лікарів.
8 січня Іран випустив 16 ракет по базі Аль-Асад. Так Тегеран помстився за американські авіаудари, під час яких вбили іранського генерала Касема Сулеймані.
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