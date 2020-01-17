Американський Конгрес відкрив судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа. У Сенаті демократи зачитали офіційні звинувачення проти господаря Білого дому. 45 очільнику Штатів закидають зловживання владою через залучення іноземного уряду до переслідування політичного опонента та перешкоджання Конгресу в розслідуванні. Дональд Трамп укотре підкреслив: імпічменту - не боїться.

А всю справу вважає "містифікацією" і "полюванням на відьом". Так само "великим обманом" глава держави назвав і свідчення бізнесмена Льва Парнаса. Той напередодні заявив, що президент знав про зусилля його команди знайти компромат на Джо Байдена через відкриття справи на компанію "Бурісма" в Україні. До всього Трамп додав, що нічого не знає про підприємця, з яким він фігурує на кількох знімках.

"Я називаю це великим обманом. Не знаю цієї людини, хто він і звідки. Ймовірно, так намагається щось виторгувати. Гадаю, він був на якихось зборах меценатів, тож я з ним знятий. Я постійно фотографуюся з людьми. Це тисячі й тисячі знімків за рік", - говорить Дональд Трамп, президент США.