"Будем прощаться": Зеленский сделал резкое заявление из-за зарплат министров [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком сделал заявление о заработных платах для членов Кабмина. Соответствующее видео публикует пресс-служба Офиса президента.
Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.
"Если они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить", - сказал президент.
Также он считает, что в то же время зарплаты "должны быть нормальными", на которые можно нормально жить, и соответствовать статусу чиновников.
Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексейя Гончарука
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