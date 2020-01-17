Отставка Гончарука: Зеленский принял решение [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексейя Гончарука. Так, он решил дать премьеру шанс и не принял его отставку.
Также Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.
В ходе встречи обсуждались оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам государственных компаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.
Президент отметил:
Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.
Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабинета министров только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.
Позже здание Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей Гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на последнее обстоятельства.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.
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