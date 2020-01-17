В пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексейя Гончарука. Так, он решил дать премьеру шанс и не принял его отставку.

Также Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.

В ходе встречи обсуждались оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам государственных компаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

Президент отметил:

Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.

Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабинета министров только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

Позже здание Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей Гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на последнее обстоятельства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.