Стало известно, что Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "РБК-Украина".

Так, по словам Малюськи, украинская сторона обжаловала решение Европейского суда вечером 16 января.

Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Напомним, 17 октября Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека требует отправить Бекирова в больницу