Украина является одним из лидеров по количеству поданных нашими гражданами заявлений в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пузанов в Страсбурге на семинаре "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента".

"Такое количество заявлений в Европейский суд по правам человека объясняется тем, что украинцы не могут защитить свои права в судах своей страны. Количество заявлений с Украины в Европейский суд по правам человека постоянно увеличивается: за весь период с момента присоединения к Европейской конвенции по правам человека против Украины подано более 93 тысяч исков", - подчеркнул Александр Пузанов.

Народный депутат отметил, что по состоянию на 1 июля 2019 г. больше заявлений в ЕСПЧ было подано только из Турции (96 188 заявлений) и РФ - 149 298, но обе эти страны значительно превосходят Украину по количеству граждан.

Он добавил, что, начиная с 1997 года, ЕСПЧ принял против Украины 950 решений. "Самые распространенные нарушения Украины - права на справедливый суд (550 решений), права собственности (348), право на свободу и безопасность (325). Это еще раз подтверждает, что украинцы не могут защитить свои права в национальных судах", - заявил Александр Пузанов.

"К сожалению, последние пять лет власть не принимала никаких шагов для построения правового государства. Пока так будет продолжаться - количество заявлений против Украины будет только расти", - резюмировал парламентарий.

7-8 ноября в Страсбурге проходит семинар "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента", организованный Парламентской Ассамблеей Совета Европы, посвященный Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека, включая требование выполнения решений Суда относительно Украины.