Александр Пузанов: Украина - один из лидеров по количеству заявлений в ЕCПЧ [ Редактировать ]
Украина является одним из лидеров по количеству поданных нашими гражданами заявлений в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пузанов в Страсбурге на семинаре "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента".
"Такое количество заявлений в Европейский суд по правам человека объясняется тем, что украинцы не могут защитить свои права в судах своей страны. Количество заявлений с Украины в Европейский суд по правам человека постоянно увеличивается: за весь период с момента присоединения к Европейской конвенции по правам человека против Украины подано более 93 тысяч исков", - подчеркнул Александр Пузанов.
Народный депутат отметил, что по состоянию на 1 июля 2019 г. больше заявлений в ЕСПЧ было подано только из Турции (96 188 заявлений) и РФ - 149 298, но обе эти страны значительно превосходят Украину по количеству граждан.
Он добавил, что, начиная с 1997 года, ЕСПЧ принял против Украины 950 решений. "Самые распространенные нарушения Украины - права на справедливый суд (550 решений), права собственности (348), право на свободу и безопасность (325). Это еще раз подтверждает, что украинцы не могут защитить свои права в национальных судах", - заявил Александр Пузанов.
"К сожалению, последние пять лет власть не принимала никаких шагов для построения правового государства. Пока так будет продолжаться - количество заявлений против Украины будет только расти", - резюмировал парламентарий.
7-8 ноября в Страсбурге проходит семинар "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента", организованный Парламентской Ассамблеей Совета Европы, посвященный Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека, включая требование выполнения решений Суда относительно Украины.
по теме
Юрий Бойко: мир - это не просто возвращение территорий, это люди Донбасса, которые вернутся к нормальной жизни
Мир – это не просто возвращение территорий, это люди Донбасса, которые вернутся к нормальной жизни
Курс Зеленского на получение ПДЧ с НАТО раскалывает страну и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса
Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить разбазаривание государственной собственности
Президент Украины подписал Закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий
75-я годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков: страна перед новыми вызовами
28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, воистину знаменательная дата в истории украинского народа
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет украинский народ с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков
75 лет назад украинская земля была очищена от фашистских захватчиков
Розведення військ на Донбасі: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували важливість дотримання "Нормандського формату"
Знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ, на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині - однак, саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі