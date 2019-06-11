Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно отправить политзаключенного Эдема Бекирова в больницу. Соответствующую информацию сообщил депутат Украины Рефат Чубаров.

"ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение", - говорится в сообщении депутата в Facebook.

Напомним, состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. А также, украинский политзаключенный Александр Кольченко после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд.

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