У Давосі стартує Всесвітній економічний форум [ Редактировать ]
Найвпливовіші і найбагатші люди світу з'їжджаються до швейцарського Давоса. Сьогодні там стартує Всесвітній економічний форум майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем. Що і хто в центрі уваги цьогоріч, і чого очікувати Києву? Дивіться у матеріалі Анни Філь.
Снайпери на дахах і п'ять тисяч поліцейських. Протягом наступних трьох днів Давос стане чи не найбезпечнішим містом у світі. Глави держав, підприємці, мільярдери і знаменитості з'їзжджаються на гірськолижний курорт на ювілейний 50 Економічний форум.
Один із найочікуваніших гостей Дональд Трамп. Торік американський президент відмовився від запрошення. Востаннє приїжджав у Давос два роки тому, тоді для нього винаймали окремий поверх у готелі та бомбосховище. Де цьогоріч зупиниться господар Білого дому - тримають у таємниці. Та охоронятимуть Трампа посилено.
"Приїзд пана Трампа вимагає від нас багатьох додаткових приготувань. Саме для американського президента передбачені окремі заходи безпеки", - говорить Волтер Шлегель, очільник регіональної поліції.
Порядок денний форуму розвиток світової економіки, майбутнє вільної торгівлі, боротьба з протекціонізмом та захист екології. Теми, далекі від звичної риторики Трампа. Утім, фахівці очікують від президента США дружньої і конструктивної позиції. Адже форум можливість залучити інвестиції в американську економіку.
Не менше обговорюють і прибуття Грети Тунберг затятої опонентки Трампа. Програму виступів у Давосі склали так, щоб американський президент і шведська школярка не перетиналися. Грета закликатиме заборонити інвестиції у викопні види палива.
"Ми так і не побачили реальних дій щодо клімату. Хочу звернутися до можновладців: ви ще не знаєте, на що ми здатні. Ви це побачите в Давосі", - говорить Грета Тунберг, екоактивістка.
Екологічні питання стануть головними на цьогорічному форумі. Учасники закликатимуть великі компанії перейматися інтересами не лише акціонерів, а й суспільства.
"Зміна клімату - це проблема, що потребує негайних дій. Ми бачимо, що зовсім скоро можливостей вирішити її може не бути. Тому ювілейний форум присвячений екології. Сподіваюся, не лише на словах", - говорить Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму.
У швейцарських містах напередодні форуму не вщухають протести проти великих корпорацій, які заподіюють шкоду екології. У самому Давосі акції проводити заборонили.
До швейцарських Альп прибуде й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. У президента в Давосі запланована низка зустрічей. Офіційних переговорів із Трампом у графіку глави держави немає.
Утім, не виключено, що глави двох держав зустрінуться в кулуарах форуму, щоб обговорити ситуацію з катастрофою українського літака і так званий Трампгейт, приводом для якого стали записи розмов обох лідерів. Традиційно в Давосі проведуть і український сніданок - 23 січня. Темою дискусії стане розвиток України в 2020 році.
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