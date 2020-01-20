Вспышка вируса в Китае: погибли несколько человек [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса. 198 людей заразились. Об этом сообщает РИА "Новости".
Специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заболевании 18 января, а 19 января - 77.
Среди пострадавших есть 66 мужчин и 70 женщин в возрасте от 25 до 89 лет. У них симптомы заболевания проявляются в виде температуры, кашля и одышки.
35 человек находятся в тяжелом состоянии, а еще 9 - в крайне тяжелом.
Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. В эпидемическом сезоне 2019-2020 года на грипп и ОРВИ в Украине могут заболеть до 6,7 млн человек. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
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