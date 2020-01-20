В китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса. 198 людей заразились. Об этом сообщает РИА "Новости".

Специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заболевании 18 января, а 19 января - 77.

Среди пострадавших есть 66 мужчин и 70 женщин в возрасте от 25 до 89 лет. У них симптомы заболевания проявляются в виде температуры, кашля и одышки.

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35 человек находятся в тяжелом состоянии, а еще 9 - в крайне тяжелом.