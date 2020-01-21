Стало известно, что Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа (коронавирус), вспышка которой была зарегистрирована в китайском городе Ухань. Об этом во сообщил телеканал CNN.

По словам главы Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци, NIH предпринимают первые шаги по разработке вакцины.

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По его словам, клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике.

В свою очередь специалист по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес рассказал, что над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

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