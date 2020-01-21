Вспышка коронавируса: в США начали разрабатывать вакцину [ Редактировать ]
Стало известно, что Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа (коронавирус), вспышка которой была зарегистрирована в китайском городе Ухань. Об этом во сообщил телеканал CNN.
По словам главы Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци, NIH предпринимают первые шаги по разработке вакцины.
По его словам, клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике.
В свою очередь специалист по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес рассказал, что над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.
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