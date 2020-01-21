Катастрофа Boeing 737 в Ірані: літак збили двома ракетами [ Редактировать ]
Український літак рейсу "Тегеран-Київ" був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу Тор-М1 російського виробництва. Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану.
У документі зокрема йдеться, що лайнер зазнав аварії за три хвилини після злету на висоті 2469 метрів. І що реєстратор польоту і бортові самописці збитого судна - одні з найбільш передових пристроїв у своєму класі, тож Іран не має засобів для їх декодування.
Нагадаю, 8 січня літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс за маршрутом "Тегеран-Київ", було збито над територією Ірану. На його борту перебували 176 осіб. Серед них - 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу.
по теме
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
В Ірані затримали очевидця авіатрощі
В Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український "Боїнг" над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країні
Катастрофа Boeing 737: очільники МЗС п'яти країн зустрінуться у Лондоні
Очільники МЗС п'яти країн зустрінуться сьогодні у Лондоні через авіатрощу літака МАУ в Ірані. Зокрема, туди вже вирушив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко
Верховна Рада схвалила заяву щодо відповідальності Тегерану за збиття літака
У тексті документа парламентарі закликають Іран взяти на себе повну відповідальність за поцілення в пасажирський літак, а також виплатити всі компенсації
У Тегерані ідентифікували тіла сотні загиблих унаслідок авіатрощі
Тіла сотні загиблих унаслідок авіатрощі українського лайнера ідентифікували в Тегерані. Про це повідомив очільник тамтешньої прокуратури