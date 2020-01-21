Український літак рейсу "Тегеран-Київ" був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу Тор-М1 російського виробництва. Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану.

У документі зокрема йдеться, що лайнер зазнав аварії за три хвилини після злету на висоті 2469 метрів. І що реєстратор польоту і бортові самописці збитого судна - одні з найбільш передових пристроїв у своєму класі, тож Іран не має засобів для їх декодування.

Нагадаю, 8 січня літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс за маршрутом "Тегеран-Київ", було збито над територією Ірану. На його борту перебували 176 осіб. Серед них - 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу.