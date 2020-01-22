Карту киевлянина изменили. Теперь она будет выглядеть по-другому. Если раньше на ней были изображены листья каштана, то, отныне, карточка будет оформлена в синих тонах, внешне она будет чем-то напоминать карту Kyiv Smart Card. Об этом рассказал, директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, пишет "Информатор"

Жители Киева или те, кто трудоустроен в Киеве, смогут получить эту карту. Отметим, что сейчас карточку киевлянина используют больше 800 тысяч человек. Нет необходимости менять старую карту на новую. Ее получат те, кто будет покупать новую карточку.

На функциональность карты новый вид никак не повлиял. Многие ошибочно думают, что картой пользуются только льготники, но это не так.

Вместе с Картой киевлянина вы получаете:

ключ к ряду е-услуг благодаря идентификации владельца через BankID

проездной в транспорте

возможность оплаты коммунальных без комиссии

билеты в музеи и театры Киева со скидкой, а иногда и вообще бесплатно

специальные цены на лекарства в аптеках "Фармация"

скидки на хлеб в киосках "Киевхлеб"

систему скидок в торговых сетях столицы

Получить карту можно в отделении Ощадбанка.

Покупать и Карточку киевлянина и Kyiv Smart Card не нужно - они взаимозаменяемы, но с Картой Киевлянина возможностей больше.

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