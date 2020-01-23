У Києві горів меблевий магазин [ Редактировать ]
У Києві горів великий меблевий магазин. Зайнялося у Києво-Святошинському районі, близько дев'ятої вечора. Полум'я поширилось на 600 квадратних метрів. Вогонь приборкали ближче до півночі.
За повідомленням рятувальників - минулося без жертв. Причину займання - встановлюють.
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