В среду, 22 января, в связи с непогодой на территории Испании, в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации украинцам, которые находятся в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, МИД Украины рекомендует отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

"По сообщению Генеральной дирекции дорожного движения МВД Испании по состоянию на 21 января 2020 г. в результате снежной бури "Глория" на более 200 автомобильных дорогах движение затруднено, при этом более 30 дорог перекрыто", - говорится в сообщении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует украинцам безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в Испании (+ 34 620 641 324), Генеральное консульство Украины в Барселоне (+ 34 629 382 936), Консульство Украины в Малаге (+ 34 636 548 017), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

Ранее сообщалось, что количество жертв непогоды в Испании растет.