"Правительство никуда не уходит" - Гончарук [ Редактировать ]
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отставки правительства Украины не планируется. Об этом он заявил на Экономическом форуме в Давосе.
"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать.Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил Гончарук.
Он рассказал, что сейчас в правительстве идет много провокаций, "грязных игр" и манипуляций. Это все делают люди, которые не могут работать в стране с честным правительством.
"Мы будем оставаться на столько долго, на сколько нам позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - отметил Гончарук.
Также он дополнил: "Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения внутри команды с президентом. У нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всем наивысшими органами власти".
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины было вызвано опубликованной аудиозаписью его разговора с сотрудниками Национального банка Украины.
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