Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Соответствующую публикацию он сделал в популярной социальной сети facebook.
Соответствующую информацию подтвердили в Офисе президента Украины.
Президент Украины получил представленое премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно, - говорится в сообщении.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что записи, опубликованные в сети, смонтированы, а фразы вырваны из контекста.
Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент.
Алексей Гончарук также отчитался за 4 месяца своего пребывания на посту и рассказал о главных достижениях Кабинета министров Украины за время его руководства.
Последние 4 месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось.
Кабинет министров за последние четыре месяца успел:
1. Подготовить нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинский до 30%.
2. перезагрузить топ-руководство органов государственной власти.
3. Успешно провести переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.
4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.
Раньше сообщалось о том, Алексей Гончарук спрогнозировал рост экономики Украины до 2025 года.
А также премьер-министр внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра развития территории общин Украины.
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