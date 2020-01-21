Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабмина только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

Позже в здании Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей Гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на обстоятельства.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.