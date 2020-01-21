Гончарук предложил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госкомпаний [ Редактировать ]
Премьер-министр Алексей Гончарук предложил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров государственных компаний и наблюдательных советов. Об этом Гончарук рассказал на своей странице в Facebook.
Как сообщил премьер, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.
"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил Гончарук.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины было вызвано опубликованной аудиозаписью его разговора с сотрудниками Национального банка Украины.
Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабмина только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.
Позже в здании Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей Гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на обстоятельства.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.
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