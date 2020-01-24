На Закарпатье произошло землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение. Главный центр специального контроля зафиксировал стихийное бедствие в районе города Виноградов. Об этом сообщает пресс-служба ГЦСК.
Сообщается, что толчки были зафиксированы с магнитудой по шкале Рихтера в 3,0 балла. Источник землетрясения находился на глубине в 3 км.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
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