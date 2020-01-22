В Тихом океане произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в юго-западной части Тихого океана, поблизости побережья островов Фиджи, произошло сильное землетрясение. Магнитуда его составила 5,4. Об этом сообщает fijivillage.com.
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. На данный момент, информации о пострадавших или повреждениях не поступало.
Как сказано в сообщении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
"Сегодня в 00.57 (по местному времени, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,4 в 187 км к северо-западу от Сувы", - говорится в сообщении.
Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
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