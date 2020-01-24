В пятницу, 24 января, стало известно, что соглашение между операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа. Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, новые возможности активно используются украинскими трейдерами и уже начались поставки газа из Польши через ГИС Дроздовичи.

"Скажем, если есть заявка на транзит газа из России в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)", - отметил глава "Оператора ГТС Украины".

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Макогон, напомнил, что ранее нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта "Газпромом" и Украина была вынуждены физически вывозить все объемы газа в Польшу через Дроздовичи и завозить нужные объемы назад через пункт Германовичи.

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)", - добавил он.

Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн куб м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. При этом украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин дал согласие на договор "Нафтогаза" с "Газпромом".