Украинский железнодорожный монополист "Укрзалізниця" в 2019-м покупал газ по "космическим" ценам и без проведения каких тендерных процедур, таким образом - переплачивая миллиарды государственных гривен. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Lenta.ua.

"Ежемесячно в течение всего прошлого года железнодорожники покупали газ у компании ООО "Юг Газ" по ценам, которые существенно отличались от рыночных. Так, сопоставив средневзвешенную цену в течение 2019 на "Украинской энергетической бирже", в которую уже включен НДС, и ту, которую "Укрзалізниця" платила вышеупомянутой компании, получилось, что государственный монополист ежемесячно переплачивал этому поставщику от почти 700 тыс. до более 17-ти миллионов. Зависело от месяца и от количества закупки голубого топлива. Общая сумма переплаты за 2019 - почти 80 млн.грн", - говорится в материале.

Отмечается, что в указанной компании "Укрзалізниця" покупала голубое топливо уже почти 15 лет.

"Плодотворное сотрудничество с поставщиком, который предлагает завышенную цену, однозначно не смогло бы состояться без участия влиятельных лоббистов. Один из таких - известный в прошлом журналист и борец с коррупцией, а также экс-нардеп Сергей Лещенко. Сейчас господин Лещенко является членом наблюдательного совета "Укрзалізниці"", - говорится в материале.

Издание отмечает, что 14 января этого года на заседании наблюдательного совета Лещенко "ревностно замолвил слово" за ООО "Юг Газ", как за надежного партнера, с которым стоит дальше продолжать контракт на поставку газа.

"Господина Лещенко никак не смущали завышенные нерыночные цены, которые тот предлагал, и то, что последние 4 года вопреки законодательству сотрудничество с этой компанией происходило, минуя тендерные процедуры. Помогал Лещенко "проталкивать" нужные компании и закрывал глаза на отсутствие тендера председатель тендерного комитета Филиалы ЦЗВ "Укрзалізниці" Валерий Шергин. Лещенко не скрывал, что Шергин является его человеком. Об этом он прямо заявлял на заседаниях наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Более того, Лещенко всячески пытается "прописать" Шергина в составе нового тендерного комитета ЦЗВ "Укрзалізниці", который должны вскоре сформировать", - говорится в статье.

"Очевидно, что контролирующие органы, которые должны пресекать подобного рода сделки, также у "корыта" в этой схеме, поскольку там уже долгое время закрывают глаза на откровенную кражу государственных денег. Ведь вся информация о "заоблачных" ценах и безтендерной закупки газа "Укрзалізницею" - в открытом доступе, ею просто надо заинтересоваться, но почему-то до сих пор никто так этого и не сделал", - пишет издание.