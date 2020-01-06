Тарифы на газ: сколько будут платить украинцы [ Редактировать ]
Начиная с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения. Первый - страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй - "рыночный".
Также отмечается, что цена будет зависеть от региона. Так, больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ровно, а самые низкие тарифы - в Киеве и Кременчуге. Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):
За плиту:
- Было: 68,3 грн (в 2019-м);
- Будет: 79,2 грн (в 2020-м).
За плиту и подогрев воды газом:
- Было: 217,3 грн (в 2019-м);
- Будет: 252 грн (в 2020-м).
Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы.
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