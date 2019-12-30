Кабмин дал согласие на договор "Нафтогаза" с "Газпромом" [ Редактировать ]
В понедельник, 30 декабря, стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в распоряжении украинского правительства.
Так, Кабмин дал согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите природного газа через территорию Украины в 2020-2024 годах.
Кроме того, правительство разрешило "Нафтогазу" подписать мировое соглашение с "Газпромом" по существующим газовым спорам и по основным условиям дальнейших отношений между компаниями по организации транспортировки газа.
Ранее сообщалось, что Герус сделал заявление о долгах за газ.
по теме
"Переговоры по газу завершились" - Сергей Макогон
Подробностей по переговорам он не сообщил
В Вене продолжаются переговоры по газу между Украиной и Россией
В понедельник, 30 декабря, пятый день в Вене продолжаются переговоры
Украина отказалась от прямых закупок российского газа
Как отметил Оржель, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола
Газовые переговоры: Украина и Россия обнулят взаимные претензии
В пятницу, 27 декабря, Украина и Россия договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий
Глава Газпрома назвал условия контракта с Украиной
По словам Миллера, "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение