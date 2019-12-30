В понедельник, 30 декабря, стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать договор о транзите газа с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в распоряжении украинского правительства.

Так, Кабмин дал согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите природного газа через территорию Украины в 2020-2024 годах.

Кроме того, правительство разрешило "Нафтогазу" подписать мировое соглашение с "Газпромом" по существующим газовым спорам и по основным условиям дальнейших отношений между компаниями по организации транспортировки газа.

Ранее сообщалось, что Герус сделал заявление о долгах за газ.