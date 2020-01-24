Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоби привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю залізного Арні.

Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя "Термінатора", меч із "Конана-варвара", а також картина авторства Сільвестра Сталоне.

Шварценеггер давно підтримує екологічний рух. Ще на посаді губернатора Каліфорнії він підписав місцевий закон про зменшення на чверть викидів парникових газів у штаті.