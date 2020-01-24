Арнольд Шварценеггер продав власні речі заради клімату [ Редактировать ]
Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоби привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю залізного Арні.
Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя "Термінатора", меч із "Конана-варвара", а також картина авторства Сільвестра Сталоне.
Шварценеггер давно підтримує екологічний рух. Ще на посаді губернатора Каліфорнії він підписав місцевий закон про зменшення на чверть викидів парникових газів у штаті.
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