Всемирно известная певица Кристина Агилера привыкла радовать поклонников яркими фото и видео. В этот раз артистка выставила откровенное фото в своем Instagram.

На снимке Агилера позирует в одном лишь плаще на голое тело. Дополнили образ влажная укладка и нежный макияж.

"Здесь сила в том, чтобы быть уязвимым", - загадочно подписала публикацию звезда.

Фото: instagram.com/xtina

Фанаты пришли в восторг от откровенного фото Агилеры. Они оставили в комментариях множество комплиментов.

"О боже, ты прекрасна", "Лучше всех", "Шикарная женщина", "Невероятная", "Красотка", "Какая фигура", "Аппетитная", "Крис, мы тебя любим", "Леди-босс", "Изумительная на этом фото", - написали юзеры социально сети.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.