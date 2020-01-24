Кристина Агилера поразила поклонников эротическим фото [ Редактировать ]
Всемирно известная певица Кристина Агилера привыкла радовать поклонников яркими фото и видео. В этот раз артистка выставила откровенное фото в своем Instagram.
На снимке Агилера позирует в одном лишь плаще на голое тело. Дополнили образ влажная укладка и нежный макияж.
"Здесь сила в том, чтобы быть уязвимым", - загадочно подписала публикацию звезда.
Фото: instagram.com/xtina
Фанаты пришли в восторг от откровенного фото Агилеры. Они оставили в комментариях множество комплиментов.
"О боже, ты прекрасна", "Лучше всех", "Шикарная женщина", "Невероятная", "Красотка", "Какая фигура", "Аппетитная", "Крис, мы тебя любим", "Леди-босс", "Изумительная на этом фото", - написали юзеры социально сети.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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