Помпео едет в Украину: когда состоится визит [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, стало известно, что Госсекретарь США Майк Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Так, предварительно, 30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.
1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.
После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".
Также мы писали о том, что Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке, где размещаются американские военные.
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