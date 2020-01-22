Импичмент Трампа: Помпео готов дать показания в Сенате [ Редактировать ]
В среду, 22 января, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов дать показания в рамках разбирательства в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает "Голос Америки".
Помпео уточнил, что даст показания, если будет по закону обязан это сделать.
"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", - сказал госсекретарь.
По словам Помпео, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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