В среду, 22 января, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов дать показания в рамках разбирательства в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео уточнил, что даст показания, если будет по закону обязан это сделать.

"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", - сказал госсекретарь.

По словам Помпео, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.