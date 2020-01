В пятницу, 24 января, в США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас). Известно, что в происшествии два человека пострадали. Об этом сообщает Click2houston.

Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что соседние здания получили повреждения, а некоторые из них сместились. Обломки разлетелись на несколько сот метров от места взрыва.

По словам начальника городской полиции, нет никаких признаков того, что причиной взрыва был теракт.

Также власти местного школьного округа приняли решение в целях безопасности отменить занятия в двух расположенных поблизости от места трагедии школах.

NEW VIDEO: Secondary explosion can be heard after an explosion at the Watson Grinding and Manufacturing Company around 4:30 this morning in Northwest Houston. ⁦@KPRC2⁩ #houstonexplosion #houston #hounews pic.twitter.com/E56Nfdg4Cw