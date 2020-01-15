У здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег [ Редактировать ]
В Страсбурге мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европейского парламента. Об этом сообщают французские СМИ.
По предварительным данным, что мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег. Известно, что он получил ожоги лица, рук и был госпитализирован.
А момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи. Почему мужчина принял такое решение, пока остается загадкой.
Раньше сообщалось о том, что под Днепром заживо сгорела женщина. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
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