В Страсбурге мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европейского парламента. Об этом сообщают французские СМИ.

По предварительным данным, что мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег. Известно, что он получил ожоги лица, рук и был госпитализирован.

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А момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи. Почему мужчина принял такое решение, пока остается загадкой.



Раньше сообщалось о том, что под Днепром заживо сгорела женщина. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.