В субботу, 4 января, в Ривне в многоэтажке произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщает "Корреспондент".

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Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком мужчина взорвал гранату и погиб.