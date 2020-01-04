В Ривненской многоэтажке произошел взрыв [ Редактировать ]
В субботу, 4 января, в Ривне в многоэтажке произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщает "Корреспондент".
Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей.
Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком мужчина взорвал гранату и погиб.
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