Двоє людей загинули через вибухи гранат. Один випадок стався на Хмельниччині. У дворі поруч з п'ятиповерхівкою здетонувала РГД-5. Місцевий житель загинув на місці.

Інший вибух пролунав у Харкові. За повідомленням поліції, пенсіонер підірвав себе гранатою у власній квартирі. Інші мешканці будинку не постраждали. Причини і обставини вибухів з'ясовують.