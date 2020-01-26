"Война продолжается" - Зеленский о погибших на Донбассе [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух погибших военных на Донбассе и заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает interfax.com.ua.
"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить.
В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - сказал глава государства.
Раньше сообщалось о том, что 16 января в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы в 2020 году.
Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.
Напомним, ранее глава государства получил подарок от детей из Донбасса. А также ранее мы писали, что на Донбассе погиб украинский военный.
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