В воскресенье, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух погибших военных на Донбассе и заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает interfax.com.ua.

"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить.

В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - сказал глава государства.

Раньше сообщалось о том, что 16 января в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы в 2020 году.

Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Напомним, ранее глава государства получил подарок от детей из Донбасса. А также ранее мы писали, что на Донбассе погиб украинский военный.