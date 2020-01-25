В субботу, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42 год рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области", - сообщает пресс-служба.

В 2003 году он стал художественным руководителем студии "Квартал 95", которая выпускает комедийные шоу, фильмы и сериалы. Он уже имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Зеленский стал обладателем более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф".

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Зеленский 21 апреля 2019 был избран Президентом Украины на выборах. На должность главы государства он пришел в 41 год и стал самым молодым президентом в истории Украины. Он руководит страной уже 250 дней.

Всего за 250 дней правления он смог дважды добиться обмена пленными с Россией, вернуть захваченные в Керченском проливе корабли и провести множество переговоров с лидерами стран "нормандского формата".

Первым из президентов Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.