Под Одессой в пожаре погибли двое человек [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Одесской области в поселке Тарутино произошел пожар. Известно, что в время происшествия погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.
"Установлено возгорание веранды и домашнего имущества в комнате дома. В 3:26 пожар локализован и в 4:06 ликвидирован на площади 25 м2.
На месте пожара обнаружен погибший хозяина дома 1956 года рождения, и спасен пострадавший мужчина, которого в тяжелом состоянии с ожогами 50% поверхности тела госпитализировали в медицинское учреждение. Причина пожара, смерти и убыток - устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Авдеевке нашли обгоревшие трупы мужчин, а также сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. Кроме того, недавно в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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