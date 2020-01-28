Кабинет министров Украины изменил положение о специальных обязательствах для "Нафтогаза", которое ограничивает цену продажи газа населению. Соответствующий документ опубликован пресс-службой правительства.

Внести в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867 (Официальный вестник Украины, 2018 , № 98, ст. 3226; 2019, № 98, ст. 3268), изменения, которые прилагаются, - говорится на сайте правительства.

Согласно постановлению, "Нафтогаз" будет продавать газ бытовым потребителям по среднеарифметической цене газа на нидерландском хабе TTF.

С 1 января 2020 НАК Нафтогаз Украины осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией, - говорится в документе.

Отмечается, что при формировании цены на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) также добавляется наценка "Нафтогаза" в размере 1,917% от этой цены.

Напомним, с 1 января 2020 действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.

Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.

В январе 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн / м.

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