В понедельник, 27 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали в цене до 59,36 доллара за баррель. Об этом сообщается в данных Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,19%. При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,92 доллара за баррель, потеряв 2,34%.

Напомним, что Россия запретила экспорт нефти в Украину.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".