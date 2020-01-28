Госдолг Украины значительно вырос - Минфин [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, стало известно, что Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года вырос. Так, он составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По информации Минфина, колебания показателя долга обусловлено, в частности, укреплением гривны.
Известно, что в 2019 расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.
Раньше сообщалось о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.
Кроме того, podrobnosti.ua писали ранее о том, что можно ожидать от курса доллара в 2020 году.
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