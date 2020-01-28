Бывает так, что зрение внезапно начинает портиться. Многие люди начинают искать причину совсем не там, где она на самом деле кроется. Однако, специалисты уверяют, что большое значение для зрения имеет то, есть ли у вас некоторые вредные привычки. Эксперты предоставили список некоторых из них. Об этом передает newsyou.info.

Привычка №1: тереть глаза

Многие любят почесать глаза, как следует потереть их, особенно если что-то мешается внутри. Но руки не всегда могут быть чистыми, а это напрямую влияет на здоровье зрительного органа. В итоге бактерии перебираются на нежную поверхность глаз, вызывая воспаление и проблемы.

Привычка №2: пользоваться просроченной косметикой

Обязательно надо смотреть на сроки годности косметики, условия ее хранения, иначе можно испортить зрение. Особенно это касается средств, которые наносятся на глаза. Туш, тени, карандаш для глаз - все это должно быть высокого качества, в рамках своего срока годности.

Привычка №3: не смывать макияж перед сном

Многие знают об этой вредной привычке, которая портит не только кожу, но и зрение. Частицы с теней, туши проникают в слизистую оболочку глаза, вызывая раздражение и воспаления.

Привычка №4: не носить солнцезащитные очки

Вне зависимости от сезона солнцезащитные очки необходимы каждому человеку. Это защищает глаза и зрение от вредных ультрафиолетовых лучей. Они могут повредить сетчатку, увеличить риск новообразований и катаракты.

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